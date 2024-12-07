Хто і коли може вбити Путіна: прогноз військового США

Диктатора можуть нейтралізувати, коли він ослабне, і буде явний програш у війні проти Україні.

Президента Росії Володимира Путіна можуть вбити, якщо країна почне занепадати через війну проти України.

Таку думку висловив ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет у розмові з "24 Каналом".

"Щойно їхня економіка почне руйнуватися і в країні з'являться солдати, які повертаються додому. Звичайно, це не США з нашим легким доступом до вогнепальної зброї, але це ніколи не зупиняє людей, які знають, що таке зброя. Це необов'язково буде одразу, але, щойно люди починають відчувати біль від звільнення з роботи разом із високою інфляцією, це зазвичай спричиняє революції. Саме тоді ви можете побачити, як кілька армійських офіцерів скажуть: можливо, я зможу щось покращити?" - сказав він.

Варто зазначити, що вже багато місяців у ЗМІ ходять активні чутки про боротьбу президента Росії з раком. Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що в середині травня диктатору навіть було проведено планову операцію.

Як пише видання Mirror, багато експертів вважають, що насправді Путін почав лікування від раку ще до початку свого вторгнення до України, а перша операція йому була зроблена якраз у лютому 2022 року. Очевидно, після того, як вона минула успішно, він і знайшов у собі сили ухвалити рішення розпочати широкомасштабну війну проти України.

Втім, ті ж експерти стверджують, що стан здоров'я "фюрера", незважаючи на те, що він отримує найінноваційнішу терапію, залишає бажати кращого. Пророкують, що життя його закінчиться в якомусь санаторії, куди його помістять на лікування, і звідти Путін уже не вийде, щоб керувати країною.

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