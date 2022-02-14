МИД Греции обвинил украинских военных в гибели этнических греков на Донбассе

В МИД Греции заявляют, что вроде бы украинские военные "без уважительных причин связались с эмигрантами".
Министерство иностранных дел Греции заявило, что в смерти этнических греков и ранении еще двоих на Донбассе виновны военнослужащие Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
"Мы выражаем глубокую скорбь по поводу внезапной смерти двух экспатриантов и серьезного ранения еще двоих в селе Гранитная, расположенного недалеко от линии столкновения в Восточной Украине", — говорится в сообщении.
По данным следствия, якобы исполнителями двойного убийства являются три военнослужащих украинской армии. В МИД Греции заявляют, что вроде бы украинские военные "без уважительных причин связались с эмигрантами".
По этому инциденту министр иностранных дел Греции Никос Дендиас поговорит по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить необходимость защиты греческой общины в Украине.
Напомним, на фоне сообщений о возможном нападении РФ украинские военные в Луганской области — в боевой готовности, но говорят о недостаточном количестве сил у врага для наступления.
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