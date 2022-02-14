МЗС Греції звинуватило українських військових у загибелі етнічних греків на Донбасі

В МЗС Греції заявляють, що начебто українські військові "без поважних причин зв’язалися з емігрантами".
Міністерство закордонних справ Греції заявило, що у смерті етнічних греків та пораненні ще двох на Донбасі винні військовослужбовці Збройних сил України.
Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства.
"Ми висловлюємо глибоку скорботу з приводу раптової смерті двох експатріантів і серйозного поранення ще двох в селі Гранітне, розташованому недалеко від лінії зіткнення в Східній Україні", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, нібито виконавцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії. В МЗС Греції заявляють, що начебто українські військові "без поважних причин зв’язалися з емігрантами".
Через цей інцидент міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас поговорить телефоном зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб підтвердити необхідність захисту грецької громади в Україні.
Нагадаємо, на тлі повідомлень про можливий напад РФ українські військові на Луганщині - у бойовій готовності, але кажуть про недостатню кількість сил у ворога для наступу.
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