Мужчина ворвался в морг и совершил половой акт с трупом

Он признался в преступлении и ждет приговора суда.

Мужчине грозит заключение после признания в серьезном сексуальном преступлении в отношении трупа.

Об этом пишет Metro.

30-летнего Дэймона Тингея арестовали после того, как ранним утром 17 марта он ворвался в морг больницы Дианы, принцессы Уельской, в Гримсби, Великобритания.

Сначала подозреваемый в воровстве со взломом Тингей позже признался в сексуальном проникновении в труп.

Мужчина, не имеющий постоянного адреса проживания, также признал себя виновным во вторжении на территорию с намерением совершить преступление сексуального характера, когда явился в Королевский суд Халла.

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Видеонаблюдение зафиксировало инцидент, но это не будет показано в публичном зале суда. Вместо этого оно будет либо показано судье наедине, либо обвинение предоставит его подробное описание.

Решение по этому поводу будет принято на следующих слушаниях.

Тингею грозит длительный срок. Но пройдет два месяца, прежде чем он точно узнает приговор. Судья Джон Текрей, королевский адвокат, заказал психиатрическое исследование перед вынесением приговора 27 июня. Служба пробации также подготовит отчет по оценке потенциального уровня опасности, представляемой Тингеем для общества.

Напомним, 39-летняя женщина чуть не выбила незнакомцу глаз, когда он не угадал ее настоящий возраст. Она набросилась на него после горячего спора.

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