"Мы находимся в критическом моменте, Путин не планирует мир" — генсек НАТО

Столтенберг говорит, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО.

Нет признаков того, что диктатор РФ Владимир Путин стремится к миру и изменил свои планы. Сейчас весь цивилизованный мир с точки зрения безопасности находится в критическом моменте.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Хельсинки во вторник во время встречи с премьером Финляндии Санной Марин.

По его словам, приоритетом для Финляндии и Швеции с присоединением к НАТО "быстрее всего", указав, что это "скорейший процесс вступления в историю Альянса".

Столтенберг говорит, что страны отвечают всем критериям членства в НАТО и выполнили свои обязательства. По его словам, никаких требований со стороны Будапешта в Финляндию и Швецию нет.

"Пора завершить ратификацию", — сказал Столтенберг, имея в виду переговоры с Турцией, которая не ратифицировала протокол о присоединении.

Он отметил, что НАТО прилагает большие усилия для того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами Альянса до июльского саммита в Вильнюсе, и что "в интересах организации, чтобы это произошло одновременно".

Финляндия и Швеция подали свои заявки в НАТО в мае прошлого года в ответ на полномасштабное нападение России на Украину. На сегодняшний день 28 из 30 стран ратифицировали свои протоколы о присоединении. Только Турция и Венгрия этого не сделали.

По последним данным, венгерские парламентарии должны рассмотреть ратификацию в середине марта. Также трехсторонние финско-шведско-турецкие переговоры должны продлиться в марте.

Премьер-министр Финляндии также указала на необходимость дальнейшей военной поддержки Украины.

"Чем больше и быстрее мы доставим тяжелое вооружение, тем быстрее закончится война", – признала она.

Марин добавила, что "будущее Украины в НАТО и ЕС, но сейчас самое главное, чтобы она выжила как независимое государство".

Напомним, официальный Вашингтон считает также, что Финляндия и Швеция готовы к членству в Альянсе.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

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