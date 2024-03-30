НАТО может дать отпор провокациям России: Климкин назвал один из вариантов

Одна из статей устава НАТО позволяет инициировать специальную процедуру срочных консультаций страной-членом Североатлантического альянса, которая испытывает угрозу.

На это обратил внимание бывший глава украинского МИД (2014-2019 гг.) Павел Климкин в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет о 4-й статье устава НАТО, о которой у нас знают меньше, чем об общеизвестной 5-й статье, которая предусматривает совместные действия Альянса в случае нападения на одного участника НАТО.

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"Эта статья 4 говорит, что если любой член НАТО испытывает угрозу для себя, какую-либо внешнюю, то он может начать или инициировать специальную процедуру срочных консультаций... Как по мне, и поляки, и румыны должны бы это сделать", — считает украинский дипломат

По мнению Павла Климкина, НАТО пока сознательно занимается понижением ставок.

"Я понимаю осторожную реакцию, нежелание и некоторых лидеров и некоторых военных НАТО (как говорят, а подуем на воду) прямой конфронтации. Но тем не менее это вопрос для обсуждения в рамках НАТО. И по-моему, сильный ответ НАТО заключался бы в том, что после каждого такого случая проводить такие специальные консультации и понимать, какой будет ответ", — подчеркнул бывший глава МИД.

Напомним, утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Она провела в воздушном пространстве страны 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. После этого вражеская цель вернулась в воздушное пространство Украины.

Также во время одной из недавних российских атак по Украине в Румынию залетел беспилотник Shahed-136.

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