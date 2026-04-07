"Не слушайтесь его!": в США призывают военных к неповиновению Трампу из-за ударов по Ирану

Дональд Трамп

Между президентом США Дональдом Трампом и частью его консервативных союзников произошел резкий раскол. Причиной конфликта стали намерения главы Белого дома нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана, что вызвало волну беспокойства внутри Республиканской партии и среди сторонников движения MAGA.

Об этом сообщает Clash Report.

Призыв к саботажу и обвинению

Телеведущий и консервативный политический обозреватель Такер Карлсон выступил с беспрецедентным заявлением, назвав угрозы Трампа «мерзкими на всех уровнях». Он открыто призвал политиков и военнослужащих не выполнять директивы президента, если они будут касаться массированных атак на гражданские объекты.

«Не слушайтесь его! Нельзя убивать невиновных… Это военное преступление… но, что еще более важно, это моральное преступление», — подчеркнул Такер Карлсон.

Причиной гнева Карлсона явилось «пасхальное обращение» Трампа. В нем президент пообещал взорвать иранские электростанции и мосты, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Также Карлсон призвал не насмехаться над исламом. По его мнению, такие образы делают войну религиозной и унижают саму веру как таковую.

Реакция Трампа и раскол среди республиканцев

Дональд Трамп ответил на эти упреки личными выпадами, назвав Карлсона «дураком» и человеком с «низким IQ».

«Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», — заявил Дональд Трамп.

Этим он дал понять, что окончательно разрывает отношения с Карлсоном, который раньше являлся его близким соратником и помогал ему во время предвыборной кампании.

Однако беспокойство охватило более широкий круг республиканцев и известных консерваторов:

Марджори Тейлор Грин заявила, что такой подход «не делает Америку снова большой» и назвала действия президента «злом».

Джо Роган отметил, что многие избиратели чувствуют себя «преданными», поскольку Трамп обещал закончить «нелепые войны».

Сенатор Рон Джонсон выразил надежду, что это лишь пустые угрозы, добавив: «Мы не ведем войну против иранского народа».

Алекс Джонс и Роберт Барнс предупредили о риске «события уровня вымирания» при ударах по критической инфраструктуре.

Но несмотря на это, Белый дом выдвинул ультиматум: у иранского режима есть время до 20:00 по вашингтонскому времени, чтобы воспользоваться моментом и достичь соглашения.

Кроме этого, в Белом доме опровергли слухи о ядерном ударе по Ирану. В команде президента США ответили на предположение медиа, что вице-президент Джей Ди Венс намекнул на использование ядерного оружия.

«Абсолютно ничего из того, что сказал вице-президент, на это не намекаете, вы, клоуны», — говорится в сообщении на полуофициальной странице Белого дома Х.

Заявление Трампа о «гибели цивилизации» — что известно

Напомним, 7 апреля американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что сегодня ночью «целая цивилизация погибнет».

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, пожалуй, так и будет. Однако теперь, когда произошло полное и тотальное изменение режима, где преобладают другие, более умные и менее радикальные взгляды, возможно, произойдет что-то революционно замечательное — КТО ЗНАЕТ?», — говорится в его сообщении на странице в соцсети Truth Social.

Потом стало известно, что Тегеран прекратил какие-либо контакты с США после заявления Трампа о том, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью». Переговоры через посредников из Пакистана приостановлены.

Между тем, в Иране граждане образуют «живые цепи» вокруг электростанций и мостов, готовясь к возможным атакам.

За время войны в Иране погибли тысячи человек, в том числе по меньшей мере 13 американских военнослужащих. США уже нанесли удары по нефтяному терминалу на острове Харг, а Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта нефти.