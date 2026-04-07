Щит из людей от бомбардировок США: как Иран будет защищать электростанции

Конфликт в Иране продолжает набирать обороты. Заместитель министра по делам молодежи Ирана Алиреза Рахими призвал молодежь формировать «живые цепи» вокруг электростанций по всей стране. Так Иран стремится использовать щит из людей против американских ударов.

Это заявление прозвучало на фоне истечения срока, который дал президент США Дональд Трамп по поводу новых ударов по Ирану. Они должны состояться сегодня, 7 апреля, вечером. Об этом пишет Iran International.

Иран хочет создать живую цепь вокруг электростанций

Алиреза Рахими призвал молодежь окружать живыми цепями электростанции в Иране как проявление общенациональной символической акции. Такую инициативу назвали «Иранская молодежная живая цепь за светлое будущее».

По замыслу цепь должна показать национальную солидарность и поддержку действий иранского правительства.

«Я приглашаю молодежь, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов к национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее". Во вторник, в 14:00, возле электростанций по всей стране мы будем стоять бок о бок, чтобы сказать: нападение на гражданскую инфраструктуру — это военное преступление», — заявил Рахими.

Мероприятие молодежи в Иране также должно выразить протест против «военных преступлений» США и Израиля.

Ранее Дональд Трамп потребовал разблокировать Ормузский пролив. В случае если этого не произойдет до вечера 7 апреля, Трамп пригрозил атаковать все электростанции и мосты в Иране.

На заключение соглашения Трамп дал время до 20:00 7 апреля, это 3:00 8 апреля по киевскому времени.

Власти Ирана неоднократно нарушали международное гуманитарное право, когда привлекали и вербовали детей-солдат в вооруженные конфликты. Особенно во время ирано-иракской войны 1980-х годов, пишет CNN.

В марте революционная гвардия страны призвала «добровольцев» от 12 лет помочь в военных действиях. Об этом сообщали Amnesty International.

Пока верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии, война в стране не прекращается. По состоянию на 7 апреля Иран ожидает возможные атаки США на мосты и электростанции страны.

Чтобы избежать атак, иранские власти придумали способ привлечения гражданских людей на эти объекты. Ответа от США пока не последовало. Кроме того, Иран продолжает угрожать ударами по центру искусственного интеллекта в США, блокированием Ормузского пролива.

Дональд Трамп угрожает в ответ. Он заявил, что США могут захватить Иран за ночь. Мирные переговоры США и Ирана так и не начались.