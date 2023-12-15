Официальные переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся на следующей неделе: объявлена дата

Демарш Орбана во время голосования на саммите лидеров ЕС не влияет на принятое решение.

После принятого на саммите лидеров ЕС в Брюсселе решения Евросоюз готов начать с Украиной переговоры о членстве уже в понедельник, 18 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кро, передает Deutsche Welle.

Такое заявление он сделал во время заседания Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 14 декабря, через час после того, как на саммите Евросоюза лидеры входящих в него стран одобрили рекомендацию Европейской Комиссии относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Де Кро также заявил, что это решение было принято единогласно, хотя во время голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала. По его словам, такой демарш — не наложение вето.

"Это решение является обязывающим для 27 стран. Такие правила игры, все их знают", — сказал он, добавив, что Орбан "отлично знал о принятом решении", поэтому, поскольку его не заблокировал ни один из членов, оно считается законным .

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен наложить вето на решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, воздержавшись от голосования. После этого бельгийский премьер Александер Де Кроо посоветовал ему "держать язык за зубами".

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