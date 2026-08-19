"Победу" Путина разнесли вдребезги даже в самом Кремле: на бунт пошел ключевой экономист — ISW

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Российский государственный банк «Внешэкономбанк» уволил главного экономиста Андрея Клепача из-за его оценки состояния экономики РФ. Эксперт заявил о стагнации, военном кризисе и угрозе для теории победы президента Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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21 мая Клепач представил Московской бирже свой анализ экономических и геополитических вызовов, стоящих перед Россией во время заседания Никитского клуба. По его оценке, российская военная экономика находится в состоянии стагнации. Среди факторов, тормозящих экономический рост и инвестиционную активность специалист назвал значительные оборонные расходы, жесткую монетарную политику, санкции и украинские удары по инфраструктуре.

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Увольнение Клепача из ВЕБ

Об оценке Клепача российское медиа The Moscow Times сообщило 14 августа. На следующий день его заявления начали цитировать и другие российские СМИ. 16 августа издание The Bell со ссылкой на близкий к Клепачу источник заявило, что генеральный директор ВЭБ Игорь Шувалов уволил экономиста в тот же день после «звонка сверху». Другой источник также подтвердил, что причиной увольнения стала его экономическая оценка.

По данным The Bell, Клепач в течение 12 лет работал главным экономистом ВЭБ. До этого он шесть лет являлся заместителем министра экономического развития. В этот период министерство возглавляли нынешняя глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и нынешний министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Оценка Клепача состояния экономики РФ

В своем анализе от 21 мая Клепач отметил, что Россия пока способна вести войну на истощение, не доводя экономику до коллапса. По его мнению, такая политика повышает риски социального кризиса и может привести к дальнейшему отставанию России от США, Китая и Украины в сфере экономического и технологического развития.

Отдельно экономист обратил внимание на последствия украинских атак по российской портовой, нефтяной, химической и логистической инфраструктуре. Он считает их существенным макроэкономическим фактором, препятствующим расширению российской экономики. По прогнозу Клепача, в 2026 году это может повлечь замедление годового экономического роста почти до нулевой отметки.

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В то же время, экономист констатировал значительное увеличение российских оборонных расходов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому военно-промышленный комплекс страны все сильнее вытесняет гражданский сектор, усиливая ограничения для промышленных предприятий, не связанных с обороной, и способствуя их сокращению.

По словам Клепача, сочетание высоких расходов на оборону и жесткой монетарной политики, под которой, вероятно, подразумевается высокий ключевой процент, «сжимает» российскую экономику. Ключевая ставка достигла пикового значения в 21% в июне 2025 года, а в настоящее время составляет 14%. Экономист прогнозирует, что в 2026 году реальные инвестиции в России сократятся на 2,5%, тогда как в 2027 году, вероятно, не покажут рост.

«Кремль продолжает оказывать давление на Центральный банк, требуя снизить ключевую ставку, чтобы создать видимость экономической стабильности и увеличить доступный российскому оборонному сектору капитал, несмотря на продолжающееся инфляционное давление со стороны бюджета», — отметили в ISW.

Экономические проблемы России подрывают теорию победы Путина

Во время Петербургского международного экономического форума 7 июня 2024 года Путин четко очертил свое видение того, как Россия должна победить в войне против Украины. Его теория основывается на ведении длительной войны на истощение.

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Согласно этому подходу, российская армия должна иметь возможность непрерывно совершать постепенное продвижение, в то же время не позволяя Украине проводить контрнаступательные операции, способные обеспечить оперативно значимый результат. Кремль также рассчитывает, что в продолжительной войне Россия сможет истощить Украину и ее международных партнеров и в конечном итоге лишить их готовности продолжать борьбу.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Москва все острее испытывает проблемы с поддержанием такой модели войны. Российские потери превышают темпы набора новых военнослужащих, в то время как финансовые и материальные затраты продолжают расти. В то же время Кремль пытается преувеличивать тактические достижения российской армии, создавая картину якобы непрерывного продвижения на фронте.

В то же время, по оценкам ISW, российское военное руководство систематически вводит Путина в заблуждение по поводу реального положения на поле боя. Одной из причин этого является распространенная в российской армии культура лжи, которую военные блогеры называют «красивыми докладами».

Подрыв обоснованности теории победы Путина

Вероятно, Путин лучше понимает экономические трудности России, чем реальную ситуацию на фронте. Однако и в экономической сфере он пытается поддерживать образ стабильности, несмотря на многочисленные свидетельства о серьезных проблемах российской экономики.

«Есть значительные доказательства того, что оценка Клепачем экономических проблем России соответствует реальности, что подрывает обоснованность теории победы Путина», — отмечается в отчете аналитиков.

На этом фоне российская деловая газета «Ведомости» 18 августа сообщила, что в 2026 году российские компании перечислили в федеральный бюджет 384 млрд руб. (около 4,5 млн долл.) так называемых добровольных взносов. Эта сумма примерно в полтора раза превышает общий объем таких платежей за 2025 год.

Еще 26 марта 2026 года Путин лично призвал крупнейших представителей российского бизнеса вносить подобные взносы. Таким образом, он пытался уменьшить нагрузку на государственный бюджет, которую создает длительная война на истощение.

По оценке Клепача, в 2027 году Кремль может сократить государственные расходы на 600 млрд руб. (около 7,1 млрд долл.) по сравнению с 2026 годом. Это свидетельствует о реальном давлении на российский бюджет, несмотря на запланированное сокращение и рост доходов, обеспечивающий более высокие цены на сырую нефть.

Аналитики ISW и дальше считают, что экономическая политика российского правительства оказалась неэффективной для обеспечения долговременной войны против Украины. Именно она стала одной из причин ряда экономических проблем, с которыми Россия сталкивается сейчас: резкого и фактически неустойчивого роста военных расходов, высокой инфляции, острого дефицита рабочей силы и сокращения ресурсов Фонда национального благосостояния.

В совокупности эти факторы создают серьезные проблемы для монетарной и макроэкономической политики России. Именно на такие трудности обращает внимание Клепач в своей оценке состояния российской экономики.

К слову, в конце июля The Moscow Times писало, что экономика России фактически остановилась: за первые пять месяцев 2026 года ВВП вырос всего на 0,2%, что в 20 раз медленнее показателей прошлых лет. Несмотря на призывы Путина к стимулированию инвестиций, крупный бизнес, включая «Газпром», «Росатом» и «Новатек», массово сокращает расходы.

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