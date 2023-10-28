Подоляк прокомментировал визит ХАМАСа в Москву: "Нет ничего удивительного"

Россия максимально заинтересована в отвлечении внимания от событий в российско-украинской войне, считает Подоляк.

Террористические организации непосредственно демонстративно приезжают в Российскую Федерацию, чтобы показать — кто является их ключевым модератором.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя визит представителей ХАМАС в Москву.

"Те, кто занимается проблематикой Ближнего Востока, неоднократно говорили, что главным выгодоприобретателем сегодняшних событий там, и, в принципе, модератором войны является Российская Федерация", — заметил Михаил Подоляк.

Представителя ОП не удивил визит делегации ХАМАС в Москву, ведь происходит это уже не впервые. В то же время, говорит Подоляк, "удивлен, что туда до сих пор не приезжала делегация "Исламского государства"

"Все остальные террористические организации демонстративно приезжают, и тем самым ясно показывают, кто является донором и ключевым заинтересованным лицом их деятельности. ХАМАС в Москве абсолютно отвечает тому, что делает Россия на глобальной арене", — акцентировал советник главы ОПУ.

По его словам, Россия заинтересована в отвлечении внимания от войны в Украине, поэтому "максимально будет поддерживать напряженность на Ближнем Востоке".

Подоляк убежден, что за счет визита делегации ХАМАС Кремль пытается показать себя более значимым на глобальной арене, ведь РФ выглядит как "страна-опущенник".

"То есть и страна, слово которой малозначимо, мало влияет на что-то. И за счет визита ХАМАС они хотят вернуть себе право голоса, который будут слышны. Поэтому нет ничего удивительного в визите делегации ХАМАС в Москву. Идеологическая, политическая, экономическая и военная поддержка Россией ХАМАС несомненна", — заметил Михаил Подоляк.

Напомним, на днях делегация ХАМАС приехала в Москву. Визит террористов назвали дружеским. Он стал первым с начала новой войны в секторе Газа.

Пресссекретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал визит делегации ХАМАСа. По его словам, Россия считает необходимым поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также: