Подоляк прокоментував візит ХАМАСу до Москви: "Немає нічого дивного"

Росія максимально зацікавлена сьогодні у відволіканні уваги від подій у російсько-українській війні, вважає Подоляк.

Терористичні організації безпосередньо демонстративно приїжджають до Російської Федерації, аби показати - хто є їхнім ключовим модератором.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи візит представників ХАМАСу до Москви.

"Ті, хто займається проблематикою Близького Сходу, неодноразово говорили, що головним вигодонабувачем сьогоднішніх подій там, і, в принципі, модератором війни є Російська Федерація", - зауважив Михайло Подоляк.

Представника ОП не здивував візит делегації ХАМАСу до Москви, адже відбувається це вже не вперше. Натомість, каже Подоляк, "здивований, що туди досі не приїжджала делегація "Ісламської держави"

"Всі інші терористичні організації демонстративно приїжджають, і тим самим чітко показують, хто є донором і ключовою зацікавленою особою їхньої діяльності. ХАМАС у Москві абсолютно відповідає тому, що робить Росія на глобальній арені”, — акцентував радник глави ОПУ.

За його словами, Росія зацікавлена у відволіканні уваги від війни в Україні, а тому "максимально підтримуватиме напруженість на Близькому Сході".

Подоляк переконаний, що за рахунок візиту делегації ХАМАС Кремль намагається показати себе більш значущим на глобальній арені, адже наразі РФ має вигляд як "країна-опущенець".

"Тобто та країна, слово якої малозначуще, мало впливає на щось. І за рахунок візиту ХАМАСу вони хочуть повернути собі право голосу, який будуть чути. Тому немає нічого дивного у візиті делегації ХАМАСу до Москви. Ідеологічна, політична, економічна та військова підтримка Росією ХАМАСу безсумнівна", - зауважив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, днями делегація ХАМАСу приїхала до Москви. Візит терористів назвали дружнім. Він став першим від початку нової війни в Секторі Гази.

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував візит делегації ХАМАСу. З його слів, Росія вважає за необхідне підтримувати контакти з усіма сторонами конфлікту на Близькому Сході.

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