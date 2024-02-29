Польша может запретить ввоз агропродукции из России — Туск

Премьер-министр Польши заявил, что сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси также влечет "искажение рынка".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не исключает введение запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из России по примеру Латвии.

Его заявление на пресс-конференции в Варшаве в четверг, 29 февраля, цитирует The Guardian.

"Латвия решила ввести эмбарго на импорт [сельскохозяйственной] продукции из России. Мы разберем дело Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой", – сказал польский премьер.

Также читайте Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна

Это заявление прозвучало на фоне протестов фермеров, которые проходят в Польше против экологических норм ЕС и, как они говорят, "нечестной конкуренции со стороны Украины" после отмены европейских пошлин на импорт украинской продукции после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Премьер-министр Польши заявил, что сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси также влечет за собой "искажение рынка".

Туск также добавил, что ЕС должен "серьезно сосредоточиться на лучшем регулировании, когда речь идет об импорте зерновых и пищевых продуктов с востока".

Позже в четверг Дональд Туск встретится с лидерами польских фермеров.

Напомним, в Польше обещают найти тех граждан, которые рассыпали украинское зерно из поездов возле границы. В Варшаве называют такие действия "недопустимыми".

Читайте также: