Польша начала строительство стены на границе с Беларусью: видео

Польша начала строительство стены на границе с Беларусью: видео

Ранее в Польше заявляли, что стену могут построить и на границе с Украиной.

Польша начала строительство стены на границе с Беларусью. Ее протяженность будет составлять 186 километров, а высота 5,5 метров.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

О начале строительства стены на границе с Беларусью в Польше сообщили во вторник, 25 января.

"Это самая большая строительная инвестиция истории пограничной службы. Протяженность стены составляет 186 км, а стоимость его строительства – 1,6 млрд. злотых", — говорится в сообщении.

Ruszyła budowa bariery на granicy польско-białoruskiej.

Dzisiaj Straż Graniczna przekazała место под budowę wykonawcom.

В 186 км до 1,6 млрд долл. — 1,6 млрд. злотых. #UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 25, 2022

Напомним:

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Из-за миграционного кризиса Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.

Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью. Также Польша может построить стену на границе с Беларусью и продлить ее до границы с Украиной.

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