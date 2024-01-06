Польские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Вечером в субботу, 6 января, польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика — Шегини".

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика – Шегини", — говорится в сообщении.

Украинские пограничники добавили, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

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По информации ГПСУ, по состоянию на 22.00 на въезд в Украину перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" ожидалось 650 грузовиков.

Ранее сообщалось, что правительство Польши договорилось с фермерами, блокирующими дорогу для движения фур вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини", о приостановлении протеста в этом месте на неопределенный период.

4 января на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", аграрии возобновили блокировку движения для грузового транспорта, которое было приостановлено на период Рождественских праздников с 24 декабря. Аграрии заявили, что не получили соответствующие письменные заверения за подписью премьер-министра Дональда Туска о выполнении их требований.

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Гребене". 23 ноября к ним присоединились польские аграрии в пункте пропуска "Шегини-Медика", выдвигая свои требования.

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