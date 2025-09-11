После атаки дронов РФ Польша ограничивает авиадвижение: детали

Самолет. / © Associated Press

Реклама

В восточной части Польши с 10 сентября по 9 декабря вдоль границы с Украиной и Беларусью будет ограничено авиационное движение по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщило Агентство польской авиационной навигации (PAŻP), пишет RMF FM.

"По просьбе Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября с 22:00 до 9 декабря до 23:59 действует ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129. Зона EP R129 охватывает всю границу с Украиной и Беларусью", - говорится в коммюнике.

Реклама

Отмечается, что от захода солнца до восхода солнца действует полный запрет на полеты в зоне EP R129 - за исключением военных воздушных судов. Кроме того, в зоне действует круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных судов.

Днем, с восхода солнца до заката, в зоне EP R129 действует запрет полетов, кроме таких исключений:

пилотируемые летательные аппараты, совершающие полет после представления плана полета, оборудованные действующим транспондером в режиме A и C или в режиме S, поддерживают постоянную радиосвязь "воздух-земля" с соответствующим органом ATS и, в случае необходимости, устанавливают двустороннюю связь на соответствующем канале связи этого органа;

военные летательные аппараты;

полеты по сигналам GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

полеты со статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Также могут быть разрешены полеты государственной и авиационной скорой помощи, полеты с целью оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных. В частности, в случае стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций или полетов, связанных с охраной и контролем критической инфраструктуры.

Агентство подчеркнуло, что вход в активную зону летательных аппаратов, не отвечающих критериям исключений, является нарушением положений авиационного права.

Реклама

Напомним, после атаки 10 сентября в десяти воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов ТРО. В четырех воеводствах они должны были явиться для выполнения задания в течение 6 часов, а в шести – в течение 12 часов.

Также министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что у границы Польши соберутся 40 тысяч солдат. Решение приняли в качестве виз военными учениями России и Беларуси «Запад-2025», а также из-за нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками.