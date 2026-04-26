После покушения Трамп требует срочно достроить бальный зал в Белом доме: как объясняет

Трамп настаивает на строительстве защищенного бального зала / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее накануне покушение на себя, заявив, что он в очередной раз подтверждает необходимость строительства защищенного бального зала на территории Белого дома.

Трампа цитирует Clash Report.

По словам Трампа, идею создания такого объекта поддерживали президенты США за последние 150 лет, а также военные, Секретная служба и правоохранительные органы.

Он подчеркнул, что подобной ситуации можно было бы избежать, если бы новый объект уже функционировал.

«Случившееся минувшей ночью — именно причина, почему наша большая армия, Секретная служба, правоохранители и президенты в течение 150 лет требовали строительства большого, безопасного и защищенного бального зала непосредственно на территории Белого дома», — заявил Трамп.

Он отметил, что зал, который сейчас находится на стадии строительства, будет иметь самый высокий уровень безопасности, не будет иметь помещений над ним и будет располагаться внутри защищенного периметра резиденции президента США.

Отдельно Трамп подверг критике судебный иск против проекта, назвав его безосновательным.

«Нелепый иск относительно бального зала, поданный женщиной, которая выгуливала собаку и не имеет никаких оснований для такого иска, должен быть немедленно отозван», — подчеркнул он.

Также он призвал не препятствовать строительству, добавив, что проект реализуется внутри бюджета и опережает график.

Строительство нового зала, по словам Трампа, является важным элементом повышения безопасности на территории Белого дома.

Нападение на Трампа — что известно

Напомним, накануне в Вашингтоне во время публичного мероприятия произошло покушение на президента США Дональда Трампа. Охрана эвакуировала его и Меланию Трамп, а нападавшего задержали. Известно, что он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами.

Позже Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на официальном мероприятии с его участием.

Он заявил, что в ближайшее время проведет пресс-конференцию в Белом доме.