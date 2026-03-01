ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
463
Время на прочтение
1 мин

При ударах по Ирану убит экс-президент страны — СМИ

В результате серии ударов по Ирану убит еще один крупный чиновник.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Махмуд Ахмадинежад

Махмуд Ахмадинежад / © AFP

Экспрезидент Ирана , вероятно, также был убит во время ударов Израиля. Речь идет о Махмуде Ахмадинежаде.

Об этом сообщает Clash Report.

"Сообщается, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был убит в результате авиаударов Израиля", - говорится в сообщении.

В то же время, информация требует подтверждения.

Ликвидация «верхушки» Ирана: что известно

Ранее Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.

Как сообщается, вместе с лидером Ирана погибли члены его семьи — дочь, внук/внука, невестка и зять. Израильские военно-воздушные силы якобы сбросили около 30 бомб на комплекс, где находился Хаменеи.

Впоследствии стало известно, что убиты еще высокопоставленные чиновники.

Дата публикации
Количество просмотров
463
