При ударах по Ирану убит экс-президент страны — СМИ
В результате серии ударов по Ирану убит еще один крупный чиновник.
Экспрезидент Ирана , вероятно, также был убит во время ударов Израиля. Речь идет о Махмуде Ахмадинежаде.
Об этом сообщает Clash Report.
"Сообщается, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был убит в результате авиаударов Израиля", - говорится в сообщении.
В то же время, информация требует подтверждения.
Ликвидация «верхушки» Ирана: что известно
Ранее Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.
Как сообщается, вместе с лидером Ирана погибли члены его семьи — дочь, внук/внука, невестка и зять. Израильские военно-воздушные силы якобы сбросили около 30 бомб на комплекс, где находился Хаменеи.
Впоследствии стало известно, что убиты еще высокопоставленные чиновники.