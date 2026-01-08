Россия и Франция провели обмен заключенными

Заключенный в России француз Лоран Винатье / © Associated Press

Россия освободила французского исследователя Лорана Винатье, приговоренного государством-агрессором к трем годам лишения свободы за нарушение законодательства об иностранных агентах. О помиловании было объявлено после того, как Франция освободила российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревали в причастности к кибератакам.

Об обмене заключенными сообщили российские и французские официальные лица, передает Reuters.

«Наш соотечественник Лоран Винатье свободен и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение, которое испытывают его семья и близкие», — написал в сети Х президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он добавил, что благодарен за работу, проделанную французскими дипломатическими представителями.

Российская ФСБ сообщила, что 49-летнего Винатье обменяли на Даниила Касаткина, российского баскетболиста, которого арестовали в парижском аэропорту в прошлом июне и которого разыскивают в Соединенных Штатах за вероятную причастность к атакам с применением программ-вымогателей.

ФСБ заявила, что Винатье был помилован президентом Владимиром Путиным, который в прошлом месяце пообещал изучить это дело после того, как французский журналист поднял этот вопрос во время ежегодной пресс-конференции хозяина Кремля.

В чем обвинили француза в России

Винатье был арестован ФСБ в московском ресторане в июне 2024 года, а в октябре того же года осужден за нарушение законов, которые требуют от лиц, признанных «иностранными агентами», регистрироваться в российских органах власти.

Когда француз уже находился за решеткой, против него было начато дополнительное расследование за шпионаж, и ему, вероятно, грозил новый суд в ближайшие месяцы.

В заявлении ФСБ утверждалось, что Винатье, действуя по указаниям швейцарской разведки, собирал конфиденциальную политическую и военную информацию, в частности о планах боевых действий и учений, которая могла быть использована для нанесения ущерба безопасности России. Однако отмечается, что дело было закрыто из-за его «активного раскаяния».

На момент ареста Винатье работал в Центре гуманитарного диалога, швейцарской организации по посредничеству в конфликтах. Коллеги утверждали, что он был уважаемым ученым, который занимался легитимными исследованиями.

На суде Винатье заявил, что любит Россию, извинился за нарушение закона и даже продекламировал стихотворение русского поэта Александра Пушкина.

Франция утверждала, что Винатье был произвольно задержан, и призвала к его освобождению. Президент Макрон отрицал, что Винатье работал на французское государство, и назвал его арест частью дезинформационной кампании Москвы.

Что известно об освобождении россиянина

Россиянин Касаткин, который был освобожден во Франции, также отрицал обвинения США в хакерских атаках. Его адвокат Фредерик Белот заявил, что он не имел компьютерных знаний, но использовал подержанное устройство, которым управляли киберпреступники.

В четверг, 8 января, Касаткин вылетел из Франции самолетом и вернулся в Москву.

Напомним, в декабре пятерых граждан Украины, которые находились в заключении на территории Беларуси, вернули домой благодаря США и сотрудничеству украинской и американской разведок.