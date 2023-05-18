Российским студентам предлагают брать академический отпуск и ехать воевать в Украину

Российские власти активизировали набор добровольцев на войну из-за значительных потерь на фронте.

Российским студентам предлагают принимать академический отпуск с тем, чтобы принять участие в военной агрессии против Украины в качестве "добровольцев".

Об этом информирует издание SkyNews.

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова сообщила, что уже направила министру образования страны Валерию Фалькову предложение о том, чтобы студенты могли принимать академический отпуск для «участия в спецоперации».

Как сообщается, Лантратова сказала, что академический отпуск будет действовать до конца войны.

В последние месяцы российские власти активизировали набор добровольцев на войну из-за значительных потерь на фронте. Для этого Кремль предлагает разные поощрения для потенциальных военных.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что ушедшие воевать в Украине россияне получат хранение своего рабочего места и длительные отпуска.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ идет скрытая мобилизация. Власти вынуждают бизнес агитировать своих работников записываться "добровольцами" в армию.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве на военное собрание находящихся в запасе граждан.

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