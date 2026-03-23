Силы обороны поразили один из крупнейших нефтяных портов РФ на Балтике: возник пожар

Атака на порт

Силы обороны Украины поразили морской порт в Приморске Ленинградской области, который является одним из крупнейших экспортных нефтяных терминалов на Балтийском море.

Об этом сообщает Exilenova+ .

По предварительным данным, в результате атаки была повреждена емкость с топливом, после чего на территории объекта возник пожар. Персонал порта эвакуировали, на месте работают экстренные службы, идет ликвидация возгорания.

Местные власти подтвердили факт атаки. По словам губернатора Ленинградской области, российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы с начала атаки якобы уничтожили уже 35 беспилотников в регионе.

В то же время боевая работа по отражению атаки продолжается.

Отмечается, что порт в Приморске имеет стратегическое значение для российской экономики — мощность его трубопроводной системы достигает 75 миллионов тонн нефти в год.

Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ совершила три дальнобойных атаки по территории РФ . Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы удачно атаковали крупную нефтебазу.