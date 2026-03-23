Неизвестные подожгли 4 "скорых" еврейской общины: люди слышали взрыв

Офицер аварийно-спасательной службы на месте поджога четырех «скорых» / © Associated Press

В ночном Лондоне неизвестные сожгли четыре реанимобиля еврейской общинной службы скорой помощи «Хацала». Полиция города официально рассматривает инцидент как антисемитское преступление и разыскивает группу подозреваемых.

Об этом пишет «BBC News русская служба».

В полиции заявили, что поджог четырех карет скорой помощи, принадлежащих еврейской общественной службе в северном Лондоне, расследуют как «преступление на почве антисемитской ненависти».

Чрезвычайники из Пожарной бригады Лондона прибыли на вызов на Хайфилд-Корт в районе Голдерс-Грин около 01:40 по Гринвичу в ночь на 23 марта. На месте они обнаружили четыре охваченных огнем автомобиля «скорой», принадлежащих еврейской службе «Хацала».

В бригаде сообщили, что в машинах сдетонировали несколько баллонов, в результате чего были выбиты окна в соседнем жилом доме.

Пожар удалось полностью потушить в 03:06. Пострадавших нет. Из соображений безопасности жителей близлежащих домов эвакуировали, а дороги в районе временно перекрыли.

«Мы изучаем записи с камер видеонаблюдения и нам известно о видеозаписях, размещенных в интернете. На этом раннем этапе расследования мы разыскиваем трех подозреваемых», — заявила суперинтендант Сара Джексон, которая возглавляет местную полицию.

В полиции также сообщили, что «ведут переговоры с религиозными лидерами» и «проводят дополнительное патрулирование в этом районе».

«Хацала» — крупная волонтерская некоммерческая организация, которая бесплатно обеспечивает еврейскую общину экстренной медицинской помощью и транспортировкой в больницы. Она работает в районе Голдерс-Грин с 1979 года, где проживает значительное еврейское сообщество.

«Мы знаем, что этот инцидент вызовет большое беспокойство в обществе, и сотрудники полиции остаются на месте происшествия для проведения срочного расследования», — добавила Джексон.

По данным полиции, пока никто не задержан. Всех, кто владеет какой-либо информацией, призывают обратиться к правоохранителям.

Один из местных жителей рассказал корреспонденту BBC, что услышал «взрыв» незадолго после 01:30 по Гринвичу, после чего «четыре машины скорой помощи» загорелись.

«Нас всех разбудили… поджигатели, которые целенаправленно атаковали машины скорой помощи в нашем районе», — сказал он.

К слову, 12 марта в штате Мичиган 41-летний Айман Мохамад Газали на автомобиле протаранил синагогу «Темпл Израиль», где также расположены школа и детсад. Нападающий, у которого были с собой винтовка и взрывчатка, погиб после того, как охранники открыли огонь. В результате инцидента возник пожар. Госпитализированы охранник и около 40 правоохранителей и спасателей (преимущественно из-за отравления дымом).