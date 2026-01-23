- Дата публикации
Трамп публично отозвал предложение для Канады присоединиться к Совету мира
Трамп отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к Совету мира — американской инициативе по Газе. Это произошло после того, как Карни резко ответил на заявление Трампа, что "Канада живет благодаря США".
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал предложение присоединиться к Совету мира, направленному премьер-министру Канады Марку Карни.
«Уважаемый премьер-министр Карни! Этим письмом сообщаю вам, что Совет мира отзывает свое приглашение о присоединении Канады к самому престижному совету лидеров всех времен. Благодарю за внимание к этому вопросу», — написал президент США.
Накануне Карни ответил на обвинения Трампа, высказанные на Всемирном экономическом форуме в Давосе, мол, Канада живет благодаря США.
Напомним, Дональд Трамп подписал соглашение о создании Совета мира. По данным СМИ, присоединиться к Совету мира изъявили желание около 35 лидеров. В частности, члены НАТО — Турция и Венгрия.
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил неофициальное приглашение присоединиться к Совету мира Дональда Трампа и заявил, что окончательное решение будет согласовано со странами NB8.