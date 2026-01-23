Зеркальные бактерии могут угрожать жизни на Земле: ученые бьют тревогу

Бактерии / © pexels.com

Ученые из разных стран бьют тревогу из-за идеи создания так называемых «зеркальных бактерий» — синтетических форм жизни, построенных из молекул зеркальной хиральности. По мнению авторитетной группы из около 40 исследователей, такие эксперименты могут нести серьезную угрозу для жизни на Земле и экосистем в целом.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Понятие «зеркальной жизни» основывается на хиральности — свойстве молекул быть «левшами» или «правшами», подобно человеческим рукам. Профессор биохимии Университета Юты Майкл Кей объясняет, что вся земная биология использует левосторонние белки и правосторонние сахара. Зеркальные молекулы — полная противоположность естественным, и именно они могут стать основой новых искусственных форм жизни.

Ученые отмечают, что зеркальные организмы теоретически могут выживать в естественных условиях и развиваться так же, как обычные бактерии. Но их взаимодействие с живыми системами будет кардинально иным. Из-за обратной хиральности такие бактерии потенциально способны избегать иммунного ответа людей, животных и растений, быстро размножаться и даже приобретать устойчивость к антибиотикам.

В отчете отмечается, что побег подобных организмов из лаборатории мог бы привести к необратимым изменениям в окружающей среде. Они могут свободно колонизировать различные среды, не имея естественных «врагов», а также нарушать экологическое равновесие.

Команда предлагает несколько теоретических путей минимизации рисков, например создание бактерий, которые зависят от молекул, отсутствующих в природе. Но даже в этом случае ученые отмечают: человеческая ошибка или эволюция самих организмов полностью не исключают опасности.

Несмотря на потенциальную ценность зеркальных молекул в медицине, авторы отчета делают однозначный вывод — на сегодня преимущества не могут перевесить возможные катастрофические последствия.

