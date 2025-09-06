Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп со времени своего второго прихода в Белый дом полностью уничтожил авторитет США как мировой сверхдержавы, превратив свою страну в международное посмешище, с которым считаются все меньше.

Об этом говорится в публикации американского журнала The Atlantic.

О неуважении к США со стороны мировых диктаторов, как считает автор публикации, свидетельствует то, что Трампа не пригласили на саммит в Пекине по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне. Хотя именно Соединенные Штаты внесли основной вклад в разгром Японской империи, который китайские коммунисты теперь записывают на свой счет.

При этом американский президент, по мнению автора публикации, отреагировал на эту ситуацию не так, как должен был бы лидер мировой сверхдержавы, написав пост в соцсети о пекинском «заговоре» против США.

«Трамп отреагировал на свое исключение из гала-концерта в Пекине, ведя себя точно как лидер третьего уровня, которым его, кажется, считают Си, Путин и Ким», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что авторитарные лидеры используют некомпетентность Трампа и имеют при этом хорошие отношения с американским президентом. Зато союзники США вынуждены все время успокаивать его эго.

В статье назвали главную проблему администрации Трампа — отсутствие команды компетентных бюрократов, способных делать всю работу за него, как это было во времена его первой каденции. На этот раз он собрал вокруг себя некомпетентных подхалимов, которые преданы ему лично.

Внешнюю политику Белого дома автор публикации называет продолжением личных интересов Трампа, связанных прежде всего с желанием получить Нобелевскую премию мира.

«Неудивительно, что мужчины, которые собрались в Пекине — три автократа [то есть председатель КНР Си Цзиньпин, российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын], чьи страны коллективно направляют сотни единиц ядерного оружия на Соединенные Штаты — смело ведут себя так, будто они даже не задумываются о Трампе или стране, которую он возглавляет», — говорится в публикации The Atlantic.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей заметке в соцсети Truth Social во время саммита в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны пожелал китайскому лидеру и народу Китая «большого и продолжительного праздника».

«Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — одновременно добавил он.

Впоследствии президент России Владимир Путин заверил американского президента Дональда Трампа, что за все четыре дня международного форума в Китае никто из присутствующих не сказал ни одного плохого слова о действующей администрации Белого дома

Российский лидер добавил, что считает «шуткой» слова Трампа о «заговоре против США».

В Китае тоже выразили свое несогласие с предположением Трампа о заговоре лидеров КНР Си Цзиньпина, Северной Кореи Ким Чен Ына и России Владимира Путина против Америки. На заявление президента США отреагировал чиновник низшего ранга — представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.