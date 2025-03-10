Туск вмешался в конфликт со Starlink для Украины — что он сказал

Настоящее лидерство – это не только сила, но и уважение.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Соединенные Штаты уважать союзников после спора из-за Starlink для Украины между главой МИД Радославом Сикорским, Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио.

Дональд Туск отреагировал на конфликт постом в соцсети X.

Так, польский премьер отметил, что лидерство — это не только сила, но и уважение к союзникам, даже если они меньше и слабее.

"Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже относительно меньших и более слабых. И никогда не высокомерие. Уважаемые друзья, подумайте об этом", — написал Туск.

Напомним, 9 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский указал на возможность расторжения контракта со Starlink, если Илон Маск отключит терминалы для Украины. В ответ государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил польского министра в "выдумках" и недостаточной благодарности, а Маск назвал его "маленьким человеком".

Впоследствии Маск заверил, что Starlink для Украины будет работать всегда.

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