Туск втрутився у конфлікт зі Starlink для України — що він сказав

Справжнє лідерство — це не лише сила, але й повага.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Сполучені Штати поважати союзників після суперечки через Starlink для України між очільником МЗС Радославом Сікорським, Ілоном Маском і держсекретарем США Марко Рубіо.

Дональд Туск відреагував на конфлікт дописом в соцмережі X.

Так, польський прем’єр зауважив, що лідерство — це не лише сила, але й повага до союзників, навіть якщо вони менші та слабші.

"Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть щодо менших і слабших. І ніколи не зарозумілість. Шановні друзі, подумайте про це", — написав Туск.

Нагадаємо, 9 березня голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вказав на можливість розірвання контракту зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України. У відповідь державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив польського міністра у "вигадках" та недостатній вдячності, а Маск назвав його "маленькою людиною".

Згодом Маск запевнив, що Starlink для України працюватиме завжди.

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