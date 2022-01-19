У Лаврова ответили, намерена ли РФ атаковать и нападать на Украину

У Лаврова ответили, намерена ли РФ атаковать и нападать на Украину

Рябков также отметил, что не видит риска полномасштабной войны.

Несмотря на стягивание Россией войск к украинским границам, замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверяет, что Москва, мол, не собирается нападать на Украину и риска полномасштабной войны в Европе нет.

Об этом информирует российский Интерфакс.

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По словам Рябкова, Россия мол не будет "ни атаковать, ни нападать, ни врываться" в Украину. Он заявляет, что никаких агрессивных действий не планирует Кремль.

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"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-то. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не намерены атаковать, нападать или вторгаться в Украину", — заявил Рябков.

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что остановить потенциальное вторжение России в Украину удастся только с помощью мощного пакета сдерживания РФ.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки считают, что остановка российского газопровода "Северный поток-2" — это единственный рычаг влияния на РФ.

Кроме того, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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