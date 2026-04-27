Украина пригрозила Израилю серьезным дипломатическим кризисом из-за судна PANORAMITIS, которое перевозит украинскую пшеницу, украденную с оккупированных территорий.

Об этом заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на слова высокопоставленного украинского дипломата.

Украина пригрозила Израилю дипломатическим кризисом

Журналист Барак Равид сообщил, что судно PANORAMITIS, передвигающееся под флагом Панамы, якобы перевозит пшеницу, похищенную россиянами со временно оккупированных территорий Украины.

Украинские чиновники сообщили, что в случае, если это судно зайдет в Хайфу в Израиле и разгрузится, это приведет к кризису в отношениях между Украиной и Израилем.

«Мы отслеживаем это новое судно и не оставим его без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений», — заявил украинский дипломатический источник.

Также неназванный источник сообщил, что если судно и его груз не получат запрет на вход в Хайфу и разгрузку зерна, Украина оставит за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер.

Израиль фактически проигнорировал требование Украины о предыдущем судне, которое удачно разгрузило похищенную из Украины пшеницу в Хайфе.

Дипломатический источник добавил, что такое поведение Израиля «похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, которую проявила Украина». Речь идет о признании организации КСИР террористической и криминализации антисемитизма.

Напомним, Израиль разрешил судну с украденным украинским зерном разгрузить его в своем порту. Российское судно было отпущено без задержания и наказания. Это произошло, несмотря на предупреждение украинских дипломатов.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал сообщение, в котором заявил, что «уже поздно», и российский корабль покинул порт Хайфы.

Журналист Axios Барак Равид сообщал, что украинские чиновники потребовали от Израиля полную конфискацию груза пшеницы.

