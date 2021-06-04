В Британии призвали привлечь к ответственности всех причастных к интервью Протасевича

Великобритания считает, что Протасевича заставили выступить на телевидении под давлением.

В Великобритании заявили, что задержанный оппозиционный журналист и соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал так называемое интервью, в котором оппозиционер заявил об уважении к Александру Лукашенко и расплакался, под угрозой физического насилия. В МИД страны призывают привлечь к ответственности лиц, причастных к записи этого разговора.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб 4 июня.

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По его словам, имеющееся в Беларуси преследование людей, которые защищают права и свободы СМИ должно быть прекращено.

"Тревожное интервью Протасевича вчера вечером, очевидно, прошло под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Те, кто был вовлечен в съемки, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности", — заявил он.

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Напомним, что Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников, а также заявил, что "безусловно уважает" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как известно, 23 мая в Беларуси за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Медийщика задержали, ему грозит смертная казнь.

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. Семья задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича уверена, что оппозиционер давал "интервью" белорусскому телеканалу под физическим и психологическим давлением.

уверена, что оппозиционер давал "интервью" белорусскому телеканалу под физическим и психологическим давлением. "Не верьте высказыванием Протасевича": Тихановская уверена, что у журналиста пытками выбивали показания

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