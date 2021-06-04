У Британії закликали притягнути до відповідальності усіх причетних до інтерв'ю Протасевича

Британія вважає, що Протасевича змусили виступити на телебаченні під тиском.

У Великій Британії заявили, що затриманий опозиційний журналіст і співзасновник Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дав так зване інтерв'ю, в якому опозиціонер заявив про повагу до Олександра Лукашенка і розплакався, під загрозою фізичного насильства. У МЗС країни закликають притягнути до відповідальності осіб, причетних до запису цієї розмови.

Про це заявив очільник МЗС Великої Британії Домінік Рааб 4 червня.

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За його словами, наявне у Білорусі переслідування людей, які захищають права і свободу ЗМІ має бути припинено.

"Тривожне інтерв'ю Протасевича минулого вечора, очевидно, минуло під загрозою фізичного насильства і в умовах обмеження волі. Переслідування тих, хто захищає права людини і свободу ЗМІ в Білорусі, має припинитися. Ті, хто залучений до знімання, примусу і постановки інтерв'ю, повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив він.

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Нагадаємо, що Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав низку свідчень проти себе і своїх соратників, а також заявив, що "безумовно поважає" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як відомо, 23 травня у Білорусі через інформацію про бомбу посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA і блогер Роман Протасевич. Медійника затримали, йому загрожує смертна кара.

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. Сім'я затриманого в Мінську журналіста Романа Протасевича впевнена, що опозиціонер давав "інтерв'ю" білоруському телеканалу під фізичним і психологічним тиском.

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