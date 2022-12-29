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В Генштабе ВСУ намекают, что 2023 год в России станет "хлопковым"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Генштабе ВСУ намекают, что 2023 год в России станет "хлопковым"

В РФ в последнее время все чаще раздаются взрывы и загораются пожары.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины намекают, что в следующем 2023 году на территории России прибавится "хлопка".

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, пишет "Укринформ".

"В следующем году будет еще больше "хлопка", — говорил Громов, отвечая на вопрос о тенденции увеличения взрывов в разных регионах РФ.

"Хлопок" в РФ

В РФ в последнее время все чаще раздаются взрывы и загораются пожары на аэродромах и разных военных базах. В последний раз звуки взрывов были слышны ночью 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе. Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Предыдущий раз после "хлопка" сообщалось о повреждении двух бомбардировщиков Ту-95, наносящих удары по Украине.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, инциденты в РФ являются "объективным следствием процесса под названием война".

В британской разведке считают, что взрывы на военных объектах РФ свидетельствуют о проблемах с системами противовоздушной обороны средней дальности, поскольку ее объекты как внутри страны, так и на фронте, остались без защиты.

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Дата публикации
Просмотры
941
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