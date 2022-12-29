В Генштабе ВСУ намекают, что 2023 год в России станет "хлопковым"

В РФ в последнее время все чаще раздаются взрывы и загораются пожары.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины намекают, что в следующем 2023 году на территории России прибавится "хлопка".

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, пишет "Укринформ".

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"В следующем году будет еще больше "хлопка", — говорил Громов, отвечая на вопрос о тенденции увеличения взрывов в разных регионах РФ.

"Хлопок" в РФ

В РФ в последнее время все чаще раздаются взрывы и загораются пожары на аэродромах и разных военных базах. В последний раз звуки взрывов были слышны ночью 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе. Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Предыдущий раз после "хлопка" сообщалось о повреждении двух бомбардировщиков Ту-95, наносящих удары по Украине.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, инциденты в РФ являются "объективным следствием процесса под названием война".

В британской разведке считают, что взрывы на военных объектах РФ свидетельствуют о проблемах с системами противовоздушной обороны средней дальности, поскольку ее объекты как внутри страны, так и на фронте, остались без защиты.

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