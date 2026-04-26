ТСН в социальных сетях

В Германии не видят признаков выхода США из НАТО

Писториус заявил, что заявления Трапа о выводе НАТО отличаются от реальных действий.

Игорь Бережанский
Борис Писториус

Борис Писториус / © Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время не наблюдает никаких признаков того, что Соединенные Штаты планируют выход из НАТО.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post.

Его спросили, воспринимает ли он серьезно заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного выхода страны из Альянса.

В ответ Писториус подчеркнул, что оценивает политику не по риторике, а по конкретным действиям.

«Пока нет никаких признаков того, что что-то в этом направлении происходит», — отметил министр.

В то же время, он подчеркнул, что полностью исключать такой сценарий не стоит.

«Поэтому я утверждаю, что НАТО должна стать более европейской, чтобы оставаться трансатлантической», — добавил Писториус.

Ранее сообщалось, что в НАТО указывают на критическую зависимость России от Китая и призывают укреплять не только военную, но и экономическую состоятельность Североатлантического союза.

Мы ранее информировали, что США не имеют возможности приостановить членство Испании в НАТО из-за позиции страны по войне с Ираном.

Дата публикации
Количество просмотров
14
