В Германии не видят признаков выхода США из НАТО
Писториус заявил, что заявления Трапа о выводе НАТО отличаются от реальных действий.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время не наблюдает никаких признаков того, что Соединенные Штаты планируют выход из НАТО.
Об этом он сказал в интервью Rheinische Post.
Его спросили, воспринимает ли он серьезно заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного выхода страны из Альянса.
В ответ Писториус подчеркнул, что оценивает политику не по риторике, а по конкретным действиям.
«Пока нет никаких признаков того, что что-то в этом направлении происходит», — отметил министр.
В то же время, он подчеркнул, что полностью исключать такой сценарий не стоит.
«Поэтому я утверждаю, что НАТО должна стать более европейской, чтобы оставаться трансатлантической», — добавил Писториус.
Ранее сообщалось, что в НАТО указывают на критическую зависимость России от Китая и призывают укреплять не только военную, но и экономическую состоятельность Североатлантического союза.
Мы ранее информировали, что США не имеют возможности приостановить членство Испании в НАТО из-за позиции страны по войне с Ираном.