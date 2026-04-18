В Иране опровергли заявление Трампа о договоренности передать обогащенный уран США

Флаг Ирана

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не рассматривает возможность передачи запасов обогащенного урана Соединенным Штатам, опроверг соответствующие заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана подчеркнули, что ядерные материалы не будут передаваться ни при каких обстоятельствах.

«Так же, как иранская земля является для нас важной и священной, так же для нас важен и священным обогащенный уран», — заявил Багаи.

Он также подчеркнул, что передача ядерного материала в США «никогда не рассматривалась как вариант».

Кроме того, в МИД Ирана категорически отрицали информацию о возможном полном прекращении обогащения урана.

По словам Багаи, подобные сообщения являются частью целенаправленной информационной кампании администрации Трампа, направленной на давление на участников переговоров и влияние на их ход.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от обогащения урана, которое могло бы привести к созданию ядерного оружия.

Мы ранее информировали, что соглашение по прекращению войны между США и Ираном предусматривает освобождение из-под американских санкций 20 миллиардов долларов из замороженных иранских средств в обмен на отказ этой страны от своих запасов обогащенного урана.