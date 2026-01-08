В Иране усилились протесты: власти заблокировали интернет в столице и регионах

Иран / © Associated Press

Власти Ирана прибегли к тотальной цифровой блокаде, отключив доступ к интернету в Тегеране и ряде других регионов. Это произошло в четверг, 8 января, после того, как страну охватила новая волна антиправительственных митингов, которые аналитики уже называют «беспрецедентными».

Об этом пишет CBS News.

Как сообщает издание, мониторинговая организация NetBlocks подтвердила факт общенационального отключения связи примерно в 08:30 по местному времени. Эксперты отмечают, что инцидент произошел на фоне ужесточения мер цензуры, направленных на подавление протестной координации.

Источники CBS News в Тегеране сообщают об «огромных толпах» на улицах. Несмотря на то, что некоторые бизнес-аккаунты еще имели доступ к сети, вскоре связь исчезла почти полностью. Кроме столицы ограничения зафиксированы в городах Исфахан, Шираз, Лудеган и Абданан.

Отмечается, что обострение произошло после призыва изгнанного кронпринца Резы Пехлеви (сына последнего шаха Ирана) выразить протест режиму. Ровно в 20.00 иранцы начали массово скандировать антиправительственные лозунги из окон и выходить на улицы. В сети появились видео из города Мешхед, где протестующие срывают и рвут государственные флаги.

Протести в Ірані. / © соцмережі

Аналитики считают этот момент критическим: масштаб реакции на призыв Пехлю покажет, перерастут ли эти беспорядки в полноценный вызов существованию режима аятоллы Али Хаменеи. По данным правозащитной организации Human Rights Activists, за 12 дней беспорядков в Иране уже погибли по меньшей мере 39 человек (в том числе четверо силовиков) и задержаны более 2260 человек.

Протесты в Иране / © соцмережі

Президент Ирана Махсуд Пезешкиан, который во время избирательной кампании 2024 года обещал ослабить цензуру и «освободить» интернет, не обещает. Ведущие соцсети (TikTok, Facebook, X) и западные медиа остаются заблокированными, а скорость соединения намеренно замедляется государством, чтобы сделать использование VPN практически невозможным.

Протести в Ірані. / © соцмережі

Что известно о ситуации в Иране

Напомним, волна антиправительственных выступлений, охватившая Иран в конце декабря, была спровоцирована глубоким экономическим кризисом и стремительным падением риала. По оценкам правозащитных организаций, масштаб протестов стал по-настоящему общенациональным: беспорядки зафиксировали более чем в 270 населенных пунктах, охватывающих 27 из 31 провинции страны.

Иранские протестующие взяли под свой контроль два города на западе страны. В то же время борцы с режимом аятолл обратились с прямой просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев покинуть территорию Исламской Республики Иран на фоне резкого ухудшения ситуации в стране.