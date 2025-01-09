В Капитолий пытался проникнуть мужчина с мачете и ножами

Полиция Капитолия предотвратила попытку мужчины, вооруженного большим мачете и тремя ножами, попасть в здание Конгресса США, где выставлен гроб с телом экспрезидента Картера.

Об этом пишет Укринформ.

"При проверке на северном входе Центра посетителей Капитолия офицеры USCP обнаружили мачете в сумке, которая сканировалась в рентгеновском аппарате", — отмечается в сообщении.

Обыскав сумку, правоохранители нашли еще три ножа. Ее владельцем оказался 44-летний житель столицы США Мел Горн. Его арестовали по нескольким статьям по ношению опасного оружия.

Во время инцидента северный вход был временно заблокирован, однако примерно через час его снова открыли для посетителей.

В полиции добавили, что доступ граждан к помещению Капитолия, где выставлен гроб с телом экспрезидента Картера, не прекращался.

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Напомним, что ранее возле Капитолия в Вашингтоне полиция арестовала вооруженного мужчину.

Ранее мужчина на автомобиле протаранил заграждение у Капитолия. Когда на встречу выбежала полиция, мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем застрелился.

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