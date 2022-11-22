В Латвии призвали страны НАТО с общей границей с Украиной усилить ПВО

Латвия уже укрепляет свою ПВО.

После ракетного инцидента в Польше странам НАТО, имеющим общие границы с Украиной, следует разместить дополнительную противовоздушную оборону для безопасности.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3.

По словам главы МИД, инцидент в польском Переводе, в результате которого погибли два человека, произошел только из-за вторжения РФ в Украину.

Ринкевич говорит, что расследование по падению ракеты еще продолжается, но этот инцидент доказывает необходимость размещения дополнительных систем ПВО в странах, граничащих с Украиной.

Сама Латвия уже укрепляет свою ПВО, на что выделены дополнительные средства.

Напомним, Польша после того, как 15 ноября в Переводе упала ракета, хочет разместить у границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot. Их Варшаве предложила Германия.

Сам президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны в Украине.

Между тем, по данным Reuters, Государственный департамент США разрешил продажу реактивных систем залпового огня HIMARS в Литве.

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