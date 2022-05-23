В мире создают новый торговый союз: 13 стран готовы присоединиться

В мире решили создать новый торговый альянс.

Более десятка стран изъявили желание стать его членами.

Об этом сообщает AFP News Agency.

"Байден заявил, что 13 стран присоединятся к новому торговому союзу Азиатско-Тихоокеанского региона", – говорится в сообщении.

#BREAKING Biden says 13 countries to join new Asia-Pacific trade framework pic.twitter.com/wpcRcM2AMG — AFP News Agency (@AFP) 23 мая 2022

Напомним, что США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении белорусского производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.

Представители ООН надеются, что попытки вывести белорусский и российский калий на рынок будут способствовать урожаю зерновых за пределами региона и побуждают эти страны к свободной торговле продовольствием.

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