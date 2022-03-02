В Москве на антивоенном митинге путинский ОМОН бросил в автозак бабушку - видео

Российские телеграмм-каналы пишут, что это известная блокадница Елена Осипова.

На антивоенных протестах в Москве ОМОН, подконтрольный режиму Владимира Путина, задержал женщину пожилого возраста, а затем бросили в автозак. Накануне за попытку выйти в украинское посольство с цветами и плакатами в автозак бросили детей.

Ответные видео появились в телеграмм-каналах.

Российские телеграмм-каналы пишут, что это известная блокадница Елена Осипова. На кадрах видно, как бабушка с плакатами "Нет войне" "Нет ядерному оружию во всем мире" стоит на митинге. В это время к ней подходят бойцы ОМОН, задерживают и ведут в автозак. А люди вокруг просто снимают на телефон.