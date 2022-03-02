У Москві на антивоєнному мітингу путінський ОМОН кинув до автозаку бабусю - відео

Російські телеграм-канали пишуть, що це відома блокадниця Олена Осипова.

На антивоєнних протестах у Москві ОМОН, підконтрольний режиму Володимира Путіна, затримав жінку похилого віку, а опісля кинув до автозаку. Напередодні за спробу вийти до українського посольства з квітами і плакатами до автозаку кинули дітей.

Відповідні відео з'явилися у телеграм-каналах.

Російські телеграм-канали пишуть, що це відома блокадниця Олена Осипова. На кадрах видно, як бабуся з плакатами "Ні війні" "Ні ядерній збрій у всьому світі" стоїть на мітингу. В цей час до неї підходять бійці ОМОН, затримують і ведуть до автозаку. А люди навколо просто знімають на телефон.