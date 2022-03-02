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У Москві на антивоєнному мітингу путінський ОМОН кинув до автозаку бабусю - відео

У Москві на антивоєнному мітингу путінський ОМОН кинув до автозаку бабусю - відео

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У Москві на антивоєнному мітингу путінський ОМОН кинув до автозаку бабусю - відео

Фото: скрин з відео

Російські телеграм-канали пишуть, що це відома блокадниця Олена Осипова.

На антивоєнних протестах у Москві ОМОН, підконтрольний режиму Володимира Путіна, затримав жінку похилого віку, а опісля кинув до автозаку. Напередодні за спробу вийти до українського посольства з квітами і плакатами до автозаку кинули дітей.

Відповідні відео з'явилися у телеграм-каналах.

Російські телеграм-канали пишуть, що це відома блокадниця Олена Осипова. На кадрах видно, як бабуся з плакатами "Ні війні" "Ні ядерній збрій у всьому світі" стоїть на мітингу. В цей час до неї підходять бійці ОМОН, затримують і ведуть до автозаку. А люди навколо просто знімають на телефон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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