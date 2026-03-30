В Пакистане сделали заявление о переговорах между США и Ираном
Пакистан заявляет, что продолжает активно участвовать во всех усилиях и инициативах, направленных на прекращение этого конфликта на Ближнем Востоке.
В Пакистане заявили о готовности провести переговоры между США и Ираном. Они могут состояться уже на днях.
Об этом написал Министр иностранных дел сенатор Мохаммад Ишак Дар.
Как утверждается, у Пакистана очень важные отношения с Соединенными Штатами. С руководством ведется работа по деэскалации ситуации и поиску мирного урегулирования конфликта.
«В этом контексте Пакистан очень рад, что как Иран, так и США выразили свою уверенность в том, что Пакистан будет способствовать переговорам», — говорится в заявлении.
Добавляется, что переговоры между сторонами с участием Пакистана пройдут в ближайшие дни. Ключевая цель — достижение всестороннего и длительного урегулирования конфликта.
Ранее Иран разрешил прохождение через Ормузский пролив 20 кораблям под флагом Пакистана. Количество — два судна ежедневно. Соответствующее соглашение подтвердил глава МИД Пакистана Ишак Дар, назвав этот шаг конструктивным жестом со стороны Тегерана. Решение было принято на фоне напряжения в регионе и посреднической роли Пакистана в переговорах между Ираном и США.