В Пакистане сделали заявление о переговорах между США и Ираном

Флаг Пакистана / © Associated Press

В Пакистане заявили о готовности провести переговоры между США и Ираном. Они могут состояться уже на днях.

Об этом написал Министр иностранных дел сенатор Мохаммад Ишак Дар.

Как утверждается, у Пакистана очень важные отношения с Соединенными Штатами. С руководством ведется работа по деэскалации ситуации и поиску мирного урегулирования конфликта.

«В этом контексте Пакистан очень рад, что как Иран, так и США выразили свою уверенность в том, что Пакистан будет способствовать переговорам», — говорится в заявлении.

Добавляется, что переговоры между сторонами с участием Пакистана пройдут в ближайшие дни. Ключевая цель — достижение всестороннего и длительного урегулирования конфликта.

Ранее Иран разрешил прохождение через Ормузский пролив 20 кораблям под флагом Пакистана. Количество — два судна ежедневно. Соответствующее соглашение подтвердил глава МИД Пакистана Ишак Дар, назвав этот шаг конструктивным жестом со стороны Тегерана. Решение было принято на фоне напряжения в регионе и посреднической роли Пакистана в переговорах между Ираном и США.