В России "мобик" из автомата всадил пулю в шею сослуживца: фото

Раненый 33-летний российский военный скончался на месте.
В России мобилизованный застрелил сослуживца. Инцидент произошел в селе Толпино Курской области.
Об этом сообщил Телеграмм-канал "База".
"Старший сержант разведки 43-летний Андрей (на фото справа) нес службу дневальным и держал в руках автомат Ак-74. В какой-то момент автомат неудачно выстрелил в сторону другого военного, 33-летнего рядового Сергея", — говорится в сообщении.
Пуля попала россиянину в шею, от чего он скончался на месте.
По словам сержанта, это был несчастный случай. Эту версию проверяют следователи.
Убийства связанные с военными в РФ
В российском городе Якутск во время застолья убили, расчленили и выбросили военного, воевавшего в Украине.
Ранее в Херсоне российский солдат застрелил двух офицеров ФСБ, которые застали его во время пьянки с другими оккупантами.
А жительница Пермского края убила своего 4-летнего ребенка из-за мобилизации мужа.
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