В России "мобик" из автомата всадил пулю в шею сослуживца: фото

В России мобилизованный застрелил сослуживца. Инцидент произошел в селе Толпино Курской области.

Об этом сообщил Телеграмм-канал "База".

"Старший сержант разведки 43-летний Андрей (на фото справа) нес службу дневальным и держал в руках автомат Ак-74. В какой-то момент автомат неудачно выстрелил в сторону другого военного, 33-летнего рядового Сергея", — говорится в сообщении.

Пуля попала россиянину в шею, от чего он скончался на месте.

По словам сержанта, это был несчастный случай. Эту версию проверяют следователи.

Убийства связанные с военными в РФ

В российском городе Якутск во время застолья убили, расчленили и выбросили военного, воевавшего в Украине.

Ранее в Херсоне российский солдат застрелил двух офицеров ФСБ, которые застали его во время пьянки с другими оккупантами.

А жительница Пермского края убила своего 4-летнего ребенка из-за мобилизации мужа.

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