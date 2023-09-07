В Румынии обсуждается возможность эвакуации жителей сел над Дунаем

Потенциальное отселение румынских граждан из опасной зоны обсуждали во время визита министра обороны Румынии на место падения обломков российского беспилотника.

Мэр румынской коммуны Чаталкиой Тудор Чернега обратился к центральным властям с просьбой поддержать жителей села Плауру, расположенного в 300 метрах от украинского порта Измаил. Из-за российских обстрелов он предлагает эвакуировать желающих и оказывать им такую же помощь, как украинским беженцам.

Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает издание Digi24.

Потенциальное отселение румынских граждан из опасной зоны Тудор Чернега обсудил с министром обороны Румынии Ангелом Тилвару, накануне побывавшим на месте падения обломков российского беспилотника.

Тем, кто хочет добровольно переселиться, будут обеспечены такие же условия, как и украинцам — проживание и питание. Я считаю, что такое же напряжение, вызванное войной, испытывают и жители села Плауру", — заявил Тудор Чернега.

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Он подчеркнул, что причиной эвакуации является не только угроза от российских беспилотников, которые атакуют украинские порты на Дунае, но и отсутствие работы для местных рыбаков — из-за большого количества судов на Килийском рукаве они не могут выходить на промысел.

Российские атаки на украинский порт Измаил также пугают не чувствующих себя в безопасности жителей села Чаталкиой.

Местные жители в комментариях изданию признаются, что опасаются не проснуться на следующее утро, но "почти привыкли" к громким взрывам и не хотят покидать деревню, где прожили большую часть жизни.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 сентября российская армия атаковала украинский порт Измаил на Дунае дронами-камикадзе. Некоторые из них упали и сдетонировали на территории Румынии.

Сначала президент соседней страны Клаус Иоганнис отрицал информацию о том, что российский "Шахед" упал на территории Румынии, но впоследствии министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию.

Напомним, в Румынии заявили, что усилят защиту своего воздушного пространства после последних атак страны-агрессорки России на украинские порты на Дунае, а также после падения Shahed с румынской стороны.

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