У Румунії обговорюють можливість евакуації мешканців сіл над Дунаєм

Потенційне відселення румунських громадян із небезпечної зони обговорювали під час візиту міністра оборони Румунії на місце падіння уламків російського безпілотника.

Мер румунської комуни Чаталкіой Тудор Чернега звернувся до центральної влади з проханням підтримати мешканців села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від українського порту Ізмаїл. Через російські обстріли він пропонує евакуювати охочих та надавати їм таку ж допомогу, як українським біженцям.

Про це у четвер, 7 вересня, повідомляє видання Digi24.

Потенційне відселення румунських громадян із небезпечної зони Тудор Чернега обговорив із міністром оборони Румунії Анхелєм Тілвару, який напередодні побував на місці падіння уламків російського безпілотника.

“Тим, хто хоче добровільно переселитися, будуть забезпечені такі ж умови, як і українцям - проживання та харчування. Я вважаю, що таку саму напругу, спричинену війною, відчувають і жителі села Плауру", - заявив Тудор Чернега.

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Він наголосив, що причиною для евакуації є не тільки загроза від російських безпілотників, які атакують українські порти на Дунаї, але й відсутність роботи для місцевих рибалок - через велику кількість суден на Кілійському рукаві вони не можуть виходити на промисел.

Російські атаки на український порт Ізмаїл також лякають жителів села Чаталкіой, які не почуваються у безпеці.

Місцеві мешканці у коментарях виданню зізнаються, що побоюються не прокинутись наступного ранку, але "майже звикли" до гучних вибухів і не хочуть залишати село, де прожили більшу частину життя.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 4 вересня російська армія атакувала український порт Ізмаїл на Дунаї дронами-камікадзе. Деякі з них впали та здетонували на території Румунії.

Спершу президент сусідньої країни Клаус Йоганніс заперечив інформацію про те, що російський "Шахед" впав на території Румунії, але згодом міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника впали на румунську територію.

Нагадаємо, в Румунії заявили, що посилять захист свого повітряного простору після останніх атак країни-агресорки Росії на українські порти на Дунаї, а також після падіння Shahed з румунського боку.

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