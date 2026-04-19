В США мужчина расстрелял восьмерых детей и ранил 10 человек / © facebook.com/dara.veter

В американском городе Шривпорт, штат Луизиана, мужчина открыл огонь по детям. Жертвами нападения стали восемь несовершеннолетних в возрасте от 1 до 14 лет.

Об этом сообщает Associated Press

По предварительным данным, среди погибших были и родственники самого стрелка. Кроме убитых, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

После массового убийства мужчина угнал автомобиль и пытался скрыться от правоохранителей. Во время погони полицейские открыли огонь на поражение и ликвидировали подозреваемого.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете

Злоумышленника ликвидировали во время штурма

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 года в Москве.

