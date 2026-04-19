В США мужчина расстрелял восьмерых детей — самой младшей жертве был всего год
В городе Шривпорт мужчина открыл огонь по детям, убив восемь несовершеннолетних и ранив еще 10 человек.
В американском городе Шривпорт, штат Луизиана, мужчина открыл огонь по детям. Жертвами нападения стали восемь несовершеннолетних в возрасте от 1 до 14 лет.
Об этом сообщает Associated Press
По предварительным данным, среди погибших были и родственники самого стрелка. Кроме убитых, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести.
После массового убийства мужчина угнал автомобиль и пытался скрыться от правоохранителей. Во время погони полицейские открыли огонь на поражение и ликвидировали подозреваемого.
Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.
