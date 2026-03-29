Военным РФ могут запретить въезд в ЕС: Сибига сделал важное заявление

Сибига

Украина поднимала вопрос запрета въезда для всех воюющих россиян, участвующих в их так называемой СВО, в Евросоюз . Россияне должны понимать, что собственноручно «подписывают» отказ для въезда в это пространство.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Укринформу».

Сибига подчеркнул: речь идет не только о военных, но и о членах их семей, и всех, кто причастен к военным преступлениям.

«И не только въезда в страны Европейского Союза, но и Японии, Канады, Австралии, то есть трансатлантического пространства. Я очень надеюсь, что это будет развиваться. И россияне, подписывающие контракт, должны четко отдавать себе отчет, что они себе подписывают одновременно отказ для въезда в это пространство. И это может быть решение на национальном уровне», — говорит Сибига.

Есть прецедент Эстонии, продолжает министр, которой мы уже передали списки участников так называемой СВО или комбатантов.

«Поэтому этот процесс мы будем масштабировать, поскольку эти россияне представляют угрозу безопасности самих этих стран. Это диверсионные операции, проводимые россиянами на территории других стран гибридные операции, это огромная прямая угроза от них», — пояснил дипломат.

И здесь, в очередной раз подчеркивает Сибига, речь не только о Европейском Союзе, но и обо всем трансатлантическом пространстве.

Ранее Сибига заявил, что Украина окончательно разрывает связи с СНГ. Так, правительство приняло решение о прекращении действия 116 международных соглашений, заключенных с Россией, Беларусью и внутри Содружества Независимых Государств. "Нужно разорвать последние юридические нити, которые связывали нас с РФ, Беларусью и так называемым СНГ", - отметил министр.