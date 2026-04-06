- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 2 мин
Высадили без коляски и вещей: супругов сняли с авиарейса из-за плача ребенка
Путешествие молодых родителей превратилось в ужас после того, как экипаж самолета заставил их покинуть борт из-за «подозрительного» состояния младенца.
В США разгорелся громкий скандал вокруг авиакомпании после того, как молодые супруги сняли с посадки на авиарейс, потому что их младенец плакал.
Об этом пишет Newsweek.
Две самые раздражительные вещи, которые могут случиться во время полета, это сильная турбулентность и плач младенцев. К сожалению, недавно одну пару выгнали из рейса именно из-за последнего.
Хотя семья не имела никаких проблем с прохождением контроля безопасности и выходом на посадку в аэропорту, как только их посадили в самолет, попросили показать посадочный талон и задали подробные вопросы о ребенке, такие как его имя и дата рождения.
После посадки к ним подошел работник и сказал, что, по их мнению, девочка больна, потому что заметили, что у нее «сыпь». Мама настаивала, что у ее ребенка не было сыпи и она совсем не болела, а просто покраснела, потому что капризничала и плакала. Еще один работник потом сказал, что у ребенка повышенная температура и он не может лететь.
«Никто не подходил к ней. Никому больше на борту самолета не требовалось измерять температуру. Никто даже не подошел и не измерил ей температуру», — возмущается мать.
Следующий рейс был всего в 11 утра следующего дня, и семье с младенцем не предложили никакой помощи с проживанием или транспортом.
Их багаж уже был на борту самолета, и его не забрали после того, как их высадили, а это означало, что семья также осталась без одежды, автокресла или коляски для ребенка.
Авиакомпания защитила действия своего персонала на рейсе.
«Наши экипажи несут ответственность за принятие решений в режиме реального времени, придающих приоритет безопасности и благополучию всех пассажиров на борту. Если член экипажа обеспокоен способностью пассажира путешествовать, особенно если это касается младенца или потенциальных проблем со здоровьем, он может приостановить посадку, чтобы проконсультироваться с нашим поставщиком медицинской информации», — отметили в пресс-службе.
