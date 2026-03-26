Женщину не впустили в самолет и требовали доплату из-за ее внешности: фото

Женщину заставляли купить два билета из-за ее формы / © Pixabay

В США женщину с пышными формами отказывались впускать в самолет и требовали от нее купить еще один билет.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Женщина рассказала, что авиакомпания отказала ей в посадке на рейс после того, как сотрудник регистрации заявил, что она «слишком большая, чтобы поместиться в кресле, и единственным выходом для нее стало приобретение второго кресла за дополнительные 450 долларов».

Руби Косби регистрировала свой багаж в Международном аэропорту Нашвилла 28 февраля, когда, по ее словам, произошел этот неприятный инцидент.

Руби Косби / © Daily Mail

Косби настаивает, что она всегда без проблем помещалась в кресло и ей нужен лишь удлинитель ремня безопасности.

Косби отметила, что она хорошо осознает, что ее бедра шире, но добавила, что она несколько раз летала рейсами Southwest и никогда не имела проблем с пассажиром, сидевшим рядом.

Она утверждала, что бортпроводники продолжали хамить даже после разговора с менеджером, и ей предложили единственный вариант — приобрести соседнее место за дополнительные 450 долларов.

Однако Косби забронировала билет туда и обратно, а это означало, что ей придется заплатить за еще одно место на обратный рейс, что удвоило общую сумму до 900 долларов.

Имея мало вариантов и учитывая то, что время шло, она сказала, что попросила вернуть деньги, но ей ответили, что, поскольку ее билет был на место в эконом-классе, вряд ли они смогут это сделать.

Не имея средств на приобретение дополнительного места, она решила позвонить семье, которая помогла ей с деньгами.

Она рассказала, что когда вернулась, чтобы перебронировать рейс, ей помогала «более полная» женщина, которая не сделала никаких замечаний по приобретению дополнительного места.

Косби сказала, что только после разговора с ее менеджером снова поднялся вопрос о необходимости более чем одного места.

Тогда женщина воспользовалась услугами другой авиакомпании.

