Самолет протаранил пожарную машину в Нью-Йорке: погибли пилоты, есть десятки пострадавших

Авария в Ла-Гуардии / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 22 марта, вечером в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке региональный самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной, которая пересекала взлетно-посадочную полосу во время реагирования на другой инцидент.

Об этом сообщило издание Sky News.

Как свидетельствуют аудиозаписи, диспетчер сначала позволил транспортному средству пересечь полосу, однако впоследствии неоднократно приказывал остановиться. Аудиозаписи фиксируют, как контроллер сначала дает разрешение на пересечение, а затем срочно меняет указание и несколько раз повторяет: «остановитесь». Несмотря на это, транспортное средство продолжило движение.

Реклама

По причинам, которые пока не установлены, пожарная машина не остановилась, и нос самолета врезался в нее, опрокинув автомобиль экстренной помощи на бок. В результате столкновения погибли оба пилота самолета.

Стюардессу после аварии нашли снаружи самолета — она оставалась пристегнутой к своему креслу. По данным американских СМИ, два человека, которые находились в пожарной машине, получили травмы, но их состояние не угрожает жизни.

Самолет Bombardier CRJ-900 выполнял рейс из Монреаля. На борту находились около 70 пассажиров и четыре члена экипажа. После аварии 41 человек был госпитализирован, часть из них получила серьезные травмы.

Пожарная машина, которая попала под самолет, направлялась на вызов из-за сообщения о странном запахе на другом борту. В частности одна из аудиозаписей свидетельствует, что диспетчер пытался найти выход на рейс United Airlines, где объявили чрезвычайную ситуацию из-за запаха, который вызвал тошноту у бортпроводников.

Реклама

Примерно через 20 минут после аварии на аудиозаписях слышно, как диспетчер обвиняет себя в случившемся, говоря: «Я все натворил».

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Гоменди заявила, что следователи планируют опросить диспетчера. Она также отметила, что инцидент стал для них «травматическим».

После аварии в аэропорту было отменено более 600 рейсов. Впоследствии Ла-Гуардия возобновил работу, однако сейчас функционирует с уменьшенной пропускной способностью. По словам министра транспорта США Шона Даффи, ограничения могут действовать еще некоторое время.

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию «ужасной» и заявил, что произошла «ошибка».

Реклама

В то же время, как отмечают специалисты, аэропорт Ла-Гуардия не относится к тем, которые имеют постоянные кадровые проблемы среди диспетчеров. Кроме того, он оснащен современной системой наземного наблюдения, которая позволяет отслеживать движение самолетов и транспорта на взлетно-посадочных полосах.

