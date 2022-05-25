Запасов пшеницы на Земле осталось на 10 недель – эксперт при ООН

Война России против Украины, по словам Сары Менкер, подлила масла в огонь этой проблемы.
В мире осталось запасов пшеницы на складах всего на 10 недель из-за войны в Украине и из-за того, что Индия в последние недели запретила экспорт пшеницы.
Об этом заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности, генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер во время заседания Совета Безопасности ООН, передает УНИАН.
Война России против Украины, по ее словам, подлила масла в огонь этой проблемы.
"Я хочу начать с того, что прямо скажу, что российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подлило масла в огонь, который давно тлел. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, показал хрупкость наших цепочек поставок", — сказала Мэнкер.
Она добавила, что "даже если война закончится завтра, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий".
400 миллионов человек по всему миру оказались в зоне "продовольственных рисков".
"Сегодняшние условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Важно отметить, что сейчас наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, есть наиболее экстремальной за последние 20 лет. Аналогичные проблемы с запасами также касаются кукурузы и других зерновых", — отметила Мэнкер.
Напомним, в Украине оккупанты продолжают воровать зерно. Со складов оккупированного Бердянска вагонами вывозят его в Крым.
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